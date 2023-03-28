علي جمعة لقناة الناس: الشيخ البنا كان محبا لآل البيت.. وسلطن الناس بصوته

أكد الدكتورعلي جمعة عضو هئية كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن القارئ الراحل الشيخ محمود علي البنا انتقل إلى القاهرة من أجل الالتحاق بالإذاعة عام 1984، وكان عمره وقتها 22 عاما.

انتقل لمسجد عين الحياة ومنه للرفاعي وبعده الإمام الحسين

وأوضح جمعة خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع عبر قناة الناس، أن وزارة الاوقاف عينته في مسجد عين الحياة بشارع مصر والسودان، وأصبح قارئ المسجد، ثم انتقل لمسجد الرفاعي الموجود بمنطقة القلعة.

البنا كان محبًا لآل البيت

وأشار إلى أنه انتقل بعدها لمسجد الإمام الحسين، مؤكدًا أن الشيخ محمود علي البنا كان محبًا لآل البيت، وأصبح سعيدًا لنقله لمسجد الإمام الحسين، نظرًا إلى أنه كان أكبر مسجد موجود في هذا الوقت.

وأكد جمعة أن المصلين أصيبوا بحالة غريبة حينما سمعوا صوت الشيخ البنا، وصلت إلى أن يقوم أحدهم من مكانه ويقفز، وأحدهم يتعرض للإغماء حيث كانوا يصلوا لمرحلة السلطنة والطرب بسبب صوت الشيخ البنا.