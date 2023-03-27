علي جمعة يكشف لـ«قناة الناس» سر تسمية الشيخ عبدالباسط عبدالصمد بـ«صوت مكة»

أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنّ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد ركن من أركان القراءة المصرية، وكان يسمى «صوت مكة» لأنه يتاح له أن يقرأ في الحرم المكي، وكان الملك فيصل رحمه الله يحبه.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، على قناة «الناس»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل: «كلما ورد إلى السعودية كان يستمع الملك فيصل إلى قراءته، فهو أيقونة للقراء في هذا العصر، كسر الصورة النمطية للقارئ وخرج عنها لأن صوته يجعل المستمع يشعر بشيء غريب وكأنه صوت السماء».

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه ينحدر من أرمنت وهي قرية بصعيد مصر، وعندما نزل بالقاهرة التحق بالإذاعة المصرية في 1951م، بعد وفاة الشيخ محمد رفعت، وكان «رفعت» ممتنعا قبل وفاته عن القراءة بسبب إصابته بالمرض، ولكن كان هناك الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبدالفتاح الشعشاعي، فظهر الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، إذ تسبب في ارتفاع أسعار أجهزة الراديو بعدما أقبل الناس على شرائه بأعداد كبيرة حتى يسمعوه في الإذاعة.