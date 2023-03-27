علي جمعة عبر قناة الناس: أبناء عبدالباسط عبدالصمد منحوني كوفيته بعد وفاته

أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنّه تواصل مع أبناء الشيخ عبدالباسط عبدالصمد بعدما توفي مباشرة وقال لهم «عايز حاجة من ريحته»، فأرسلوا له كوفية خاصة به، وما زال محتفظا بها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه أحد أهم أركان دولة التلاوة في مصر.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، على قناة «الناس»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل: «عندما نزل الشيخ عبدالباسط إلى القاهرة سكن في جوار السيدة زينب، حيث كان يبحث عن شقة في الجوار، حيث كان يحبها، ومن نفحات السيدة التي أحبها فجاورها، أنه قرأ سورة في مسجدها وكان ذلك سبب صيته الواسع ومساحة الحب الكبيرة التي حصل عليها».

الراحل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد كان رجلا رقيق القلب

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن القارئ الراحل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد كان رجلا رقيق القلب وكان يحب الدعابة وخفيف الظل، لم يكن عليه الصرامة والجدية التي يعيش فيها بعض الناس.

وأوضح أنّ أبناءه حفظوا القرآن الكريم لكنهم ظُلموا لأنهم أبناء الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، حتى إن ابنه طارق كان لواءً في الشرطة ويقرأ القرآن وكان أداؤه منضبطا، لكن كونه نجل الشيخ الراحل جعل الناس يقارنونه به، ومن ثم، فقد كان التقويم غير موضوعي.