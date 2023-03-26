علي جمعة: جمال عبالناصر بكى تأثرا بقراءة المنشاوي للقرآن (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ الشيخ محمد صديق المنشاوي قرأ القرآن الكريم بمقامات وخشوع وبكاء جعلهم ينسبون المقاماتِ إليه، موضحًا: «جعل الناس ينسبون المقامات إليه، مثل الحجاز المنشاوي، مقام الحجاز به قوة وتهديد ووعيد، فإذا به يسير في مسار الخشوع، ولما مات والد جمال عبدالناصر، كان عزاؤه في الإسكندرية فاستدعى المنشاوي، وطلب أن يظل في الغرفة بجانبه، وعندما انتهى العزاء وقرأ الشيخ المنشاوي على الحضور، طلب منه عبدالناصر أن يقرأ له ما تيسر من القرآن، فقرأ له وبكى جمال عبدالناصر».

السلاسة في البكائية

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «مصر دولة التلاوة»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، أن كل مستمتع إلى الشيخ محمد صديق المنشاوي يرى فيه السلاسة في البكائية، إذ كان يتفاعل مع النص ويستحضر معناه، ومن يستحضر معناه فإنه يبكي بسبب صعوبة بعض المواقف، وجمال الأخرى، ومواقف أخرى تشعر قارئ القرآن بأنه غارق في نعمة الله.

بكاء المنشاوي من عظمة الله

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «فلو أحد قدر الله حق قدره أو التفت إلى هذا، لوجد أن الله إله عزيز ورحيم وقوي، فيحدث للإنسان نوع من التضاؤل والرغبة في الاحتماء بالمظلة، وهو ما جعل الشيخ المنشاوي يبكي، وبالتالي يكون له تأثير غريب في أذن السامع».