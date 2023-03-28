علي جمعة لقناة الناس: والدة الشيخ البنا دعت له بأن يكون خادما لسيدي أحمد البدوي

أكد الدكتور علي جمعة عضو هئية كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، أن القارئ الراحل الشيخ محمود علي البنا انتقل من مسجد الإمام الحسين للمسجد الأحمدي بطنطا، وظل قارئًا لمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا لمدة 25 عاما.

والدة الشيخ محمود علي البنا دعت له بأن يكون خادمًا لسيدي أحمد البدوي

وأوضح جمعة خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «مصر دولة التلاوة» المذاع عبر قناة الناس أن والدة الشيخ محمود علي البنا دعت له بأن يكون خادمًا لسيدي أحمد البدوي، مضيفا أنه حزن بسبب قرار نقله من مسجد الإمام الحسين، ولكنه حينما تذكر دعوة والدته سكن فؤاده، وهدأ باله ولم يحزن بسبب نقله.

وأكد جمعة أن الشيخ محمود علي البنا جرى نقله من مسجد الإمام الحسين لأسباب سياسية، مشيرًا إلى أنه كان متمكنًا في المقامات الموسيقية، وكان يستطيع الانتقال من الجواب للقرار، وكان يتقن حرفة الموسيقى معتبرًا أنه كان محترفًا في هذا الأمر.