اقرأ في عدد «الوطن» غدا: رسالة الإمام.. ملحمة تاريخية تعيش لأجيال

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

«السيسى» يتابع تطوير المواني البحرية والجافة والبرية

رسالة الإمام.. ملحمة تاريخية تعيش لأجيال

الصنّاع وفريق العمل: «الشافعى» حالة خاصة و«المتحدة» وفّرت الإمكانيات لخروج العمل بصورة مشرفة

نقاد: من أهم الأعمال التاريخية و«النبوى» فنان ذو موهبة خاصة وأداؤه مميز

جيران «المقام»: المسلسل أحيا سيرته وعلمه واحتفاء على الـ«سوشيال ميديا»

«الصحة»: إصدار 58 ألف شهادة صحية ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج

«ابدأ» تنجح فى توطين 23 صناعة لأول مرة وتكوين 64 شراكة استثمارية عالمية

الحوار الوطني.. بارقة أمل

«السيسى» يوجّه الحكومة والأجهزة المعنية بدراسة أول مقترحات «الأمناء» لاستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وإشادات واسعة من القوى السياسية بالاستجابة السريعة

«رشوان»: دعم الرئيس يسهم فى خروج الحوار بشكل يليق بالشعب وآماله

«فوزى»: سعداء بالقرار كونه رئة حقيقية للبلد وأرضية جامعة لكل الآراء

مرحب شهر الصوم .. صناعة السبح.. ذكر ورزق بما يُرضى الله

أحمد العوضى: تشبيه «الكوماندا» بأحمد زكى فى «الهروب» شرف.. وطلبت المدد بمقولة «صعايدة يا رسول الله»

أسعى لتقديم شخصيات من لحم ودم فى أعمالى و«صنايعى» علّمنى حل وتركيب إطارات المقطورات

الصفحة الثانية:

إشادات واسعة باستجابة الرئيس لأولى مخرجات «مجلس الأمناء»

«مجلس الأمناء» يشكر «السيسى»: سنتخذ كل الإجراءات من أجل مصر

«رشوان»: دعم الرئيس يسهم فى خروج الحوار بالصورة التى تليق بالشعب المصرى وآماله

أحزاب تُثمِّن استجابة الرئيس لمقترح «الحوار»: الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع

نواب: الرئيس حريص على نجاح الحوار.. والمخرجات ستشكل نقلة كبيرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً

الصفحة الثالثة:

حفظ وتسبيح و«سيرة».. المصحف الإلكترونى الاختيار الأمثل للمكفوفين والأطفال

وصفات «الشيف يسرى» من مطابخ العالم: الطريق إلى قلب «المشاهد» معدته

الخير فى «سنهوت»: الشباب يوزعون الوجبات.. والحلو على «الحاجة عواطف»

الصفحة الرابعة:

صناعة السبح.. ذكر ورزق بما يُرضى الله

التصنيع يبدأ من ورش «المعز»: العرب الأكثر إقبالاً.. والصين حاولت التقليد

«حسيب»: نستخدم الكوك والكهرمان والفيروز و«يزدى»: كلما كان خيط السبحة سميكاً تحمّل الأحجار

الأحجار الكريمة تتصدر الصناعة.. البيع بالجرام والسعر بآلاف الجنيهات

«الرقمية» تغزو الأسواق وتؤثر على مبيعات «اليدوية».. سُنة الحياة

الصفحة الخامسة:

أصحاب المشروعات الصغيرة فى رعاية الدولة: معارض دائمة وأسواق خارجية

7 مراحل لصناعة السبح.. والعمالة المدربة سر المهنة

سن الفيل والمرجان الأغلى.. وعضم السلحفاة ورِجل الجمل الأغرب

«حارة الصالحية» معقل الصنعة.. يحترفها مسلمون ومسيحيون وتصل إلى العالمية

رئيس غرفة الحرف اليدوية: اهتمام الرئيس السيسى بالأيدى العاملة فتح نافذة لتسويق السبح

الصفحة السادسة:

رسالة الإمام«الشافعى» حبيب المصريين حياً وميتاً

الحلقات الأولى تكتب «شهادة نجاح» المسلسل: «الإمام» ينجو من محاكمة ظالمة فى بغداد.. وأهل مصر يستقبلونه بحب

الأحداث تسلط الضوء على دور الإمام فى منع القتال بين «الأحواف» وقافلة الأمير ابن موسى.. وتبرز جهده لإحياء علم الليث بن سعد

فريق العمل يستعين بمُراجع تاريخى ولغوى لضبط الأحداث التاريخية.. والأزهر يراجع العمل دينياً

رسائله فى حب «المحروسة»: «أَصبَحَت نَفسى تَتوقُ إِلى مِصر»

5 وجوه فى حياته.. الفقيه والشاعر والقاضى والرحّالة والرَّامى

أستاذ التاريخ الإسلامى بالأزهر: قدّم تجربة فريدة للتجديد الدينى ومراعاة ظروف الزمان والمكان تنوعت مواهبه وتعددت مجالات علمه وطوّر من فتواه لتلائم المكان والزمان

الصفحة السابعة:

صناع العمل: نقدم ملحمة تاريخية سوف تعيش لأجيال قادمة.. وركزنا على حياته فى مصر لأنها فترة فارقة

«عبية»: «الشافعى» حالة خاصة ممتدة مع المصريين عبر الزمن.. وفترته شهدت تغيرات اجتماعية وسياسية مهمة

نقاد يشيدون: العمل احترافى ومهنى فى «التمثيل والكتابة والإخراج»

جيران «المقام»: أحيا سيرته وعلمه وشكراً لكم «خلِّتونا نعرفه أكتر»

المصريون يحتفون بـ«رسالة الإمام» على الـ«سوشيال ميديا»: «هدية رمضان لينا»

الصفحة الثامنة والأخيرة:

أحمد العوضي: تشبيه «الكوماندا» بأحمد زكى فى «الهروب» شرف.. وطلبت المدد بـ«صعايدة يا رسول الله»

أهدف لتقديم شخصيات من لحم ودم فى أعمالى و«صنايعى» علمنى حل وتركيب إطارات المقطورات

تعلمت الاهتمام بتفاصيل أدوارى من مشهد لنور الشريف داخلأوتوبيس

الصقر أصابنى بـ«مخالبه» فى ظهرى.. وأرفض وصف الجمهور بـ«المعجبين» لأن ذلك يقلل منهم