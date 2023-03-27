عمر زهران يحتفل بنجاح الكتيبة 101 في ندوة بـ«الوطن» الأربعاء

يحل الفنان والإعلامي عمر زهران ضيفا على جريدة «الوطن» في ندوة فنية، مساء الأربعاء المقبل، للحديث عن دوره في مسلسل «الكتيبة 101» المعروض حاليا في سباق دراما رمضان الحالي.

ويتحدث عمر زهران، خلال الندوة، عن كواليس مشاركته في هذه التجربة التليفزيونية التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، وتحضيراته لتجسيد شخصية قائد الصاعقة، وأجواء التصوير الذي لا يزال مستمرا إلى الآن.

عمر زهران فخور بالمشاركة في الكتيبة 101

وأعرب عمر زهران، عن فخره بالمشاركة في هذا العمل الوطني، إذ أنه يحب مشاهدة الأعمال الوطنية دوما.

ويُعرض مسلسل الكتيبة 101 يوميا على شاشة on في تمام الساعة 8:45 مساء، ويُعاد مرتين، الأولى في الثالثة صباحا، والثانية بالعاشرة صباحا.

قائمة أبطال مسلسل الكتيبة 101

ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101، كل من عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، وفاء عامر، لبلبة، أحمد صلاح حسني، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، محمود عبد المغني، محمد رجب وكوكبة كبيرة من النجوم، سيناريو إياد صالح وإخراج محمد سلامة.