المفتي لـ«قناة الناس»: النبي محمد علمنا حب الوطن والانتماء إليه

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن مصطلح الوطن من أكثر المصطلحات التي تتردد لا سيما في مؤسستنا التعليمية ومنابرنا الدعوية والثقافية، لافتا إلى أن الوطن في شريعتنا هو تلك الأرض التي تحتضن مجموعة من الناس، تجمعهم وحدة الأرض ومصالحهم المشتركة، وعلى هذا يجمعهم الانتماء إلى الوطن.

الانتماء للوطن ليس تنظيرا

وأضاف مفتي الديار، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الانتماء للوطن، لم يكن عبارة عن تنظيرات في كتب الفقهاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم، بين قيمة الوطن، عندما تملكه ما تملكه من الحزن عندما أجبر على مغادرة مكة، فرغم كل ما لقاه إلا أنه لا يزال يشعر بقيمة الوطن ولا يقدر على فراقه».

النبي أسس مبادئ الأخوة بين الناس

وتابع: «النبي أسس مبادئ الإخوة بين الناس ومفهوم المواطنة عندما وضع وثيقة المدينة، وأن يعمل الجميع في الوطن بسلام، وهذا ما يمكن أن نزرعه في عقول أبنائنا لحمايته من بعض المخربين فكريا، الذين يعتبرون الانتماء للأوطان شركا، ويحاولون قصر مفهوم الوطن، يذهبون إلى أن قيم الالتزام بالمواطنة، ويتخبطون في أن المواطنة ليست فكرة إسلامية، قضية حب الوطن من الأمور الفطرية التي لا تحتاج إلى تعليم، وجبل الانسان أيضا على فداء الوطن بالروح والمال مهما كلفه هذا الأمر».