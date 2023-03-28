النقابات الفرنسية: أكثر من مليوني شخص شاركوا في تظاهرات اليوم

أفادت قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مراسلها، بأن النقابات الفرنسية قالت إن أكثر من مليوني شخص شاركوا في التظاهرات اليوم.

النقابات الفرنسية: تنظيم يوم حراك جديد في 6 أبريل المقبل

وأضافت النقابات في فرنسا أنها قررت تنظيم يوم حراك جديد يوم الخميس 6 أبريل المقبل، وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الشرطة استخدمت قنابل الغاز والهراوات لتفريق المحتجين في باريس.

الشرطة الفرنسية: عدد المحتجين اليوم بلغ 740 ألف بأنحاء البلاد

كما قالت الشرطة الفرنسية إن محتجون أشعلوا حرائق في العاصمة «باريس» ومدينة «بوردو» خلال التظاهرات على قانون التقاعد، لافتة إلى وقوع اشتباكات ومواجهات بين عناصرها والمتظاهرين، وأن عدد المتظاهرين المشاركين في احتجاجات اليوم، بلغ 740 ألف شخص في أنحاء فرنسا.