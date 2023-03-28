أحمد العوضي ينشر صورة برفقة سهير المرشدي: «ليا الشرف إني اشتغل مع العظيمة»

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بمشاركة الفنانة سهير المرشدي في مسلسل ضرب نار حيث تجسد دور والدته، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشر أحمد العوضي صورة تجمعه بالفنانة سهير المرشدي من كواليس المسلسل، وعلق: «كان ليا الشرف أني اشتغل مع العظيمة سهير المرشدي أم جابر الحاجة صديقة».

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار يعرض حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا،من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.