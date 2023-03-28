مسلسل ضرب نار الحلقة السادسة.. هل توافق مهرة على الزواج بزيدان؟

تتزايد المشكلات حول جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، ومهرة التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال أحداث مسلسل «ضرب نار».

أبرز أحداث الحلقة الخامسة

بالنسبة لشخصية مهرة، اكتشفت أنّ شقيقتها الصغيرة التي تجسد شخصيتها الطفلة آيسل رمزي تهرب من المدرسة لمقابلة صديقها، الذي علمها كيفية قيادة الدراجة النارية، ومن ثم تتعرض لحادث.

وتقع مهرة في مأزق سداد مصروفات المستشفى التي دخلتها شقيقتها الصغيرة بعد الحادث، حيث تصل تكاليفها إلى 15 ألف جنيه، لكن زيدان صاحب المصنع الذي كانت تعمل به، يسدد التكاليف.

ويثأر جابر الكوماندا لأهله وشقيقته ووالدته من «رزق» الذي يجسد شخصيته الفنان ضياء عبدالخالق، بعدما حرق أرض «الكوماندا»، كما أن ورشة الكوماندا في الحي الشعبي بالقاهرة احترقت بالكامل أيضا.

مسلسل ضرب نار الحلقة السادسة

وفي الحلقة السادسة التي تعرض اليوم في تمام الساعة 10 مساء على قناة «أون»، نتابع رد فعل «مهرة» على تصرف زيدان الذي تكفل بكل مصروفات المستشفى، وهل يعود «الكوماندا» من الصعيد!

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، ووتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.