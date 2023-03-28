الكشف على 1407 مواطنين خلال قافلة طبية بمركز التحرير في البحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية في قرية المعركة بمركز التحرير، وجرى الكشف خلالها على 1407 مواطنين مجانا، من خلال 11 عيادة طبية.

قافلة طبية بمركز التحرير في البحيرة

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة، حيث استقبلت عيادة الباطنة 222 حالة، وعيادة الأطفال 376، وعيادة الجراحة 166، وعيادة النساء 95، وعيادة تنظيم الأسرة 44، وعيادة العظام 216، وعيادة الأنف والأذن 72، وعيادة القلب 125، وعيادة الأسنان 91.

توفير معامل طبية خلال القافلة

كما توافر خلال القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

وجرى تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وإشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية.