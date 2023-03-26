الكشف على 211 حالة في قافلة طبية لجامعة بنها بقرية مرصفا

واصلت جامعة بنها تنظيم القوافل الطبية في قرى محافظة القليوبية، حيث نظمت قافلة طبية بقرية مرصفا دائرة مركز بنها، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية.

قوافل جامعة بنها حياة كريمة

وجاءت القوافل برعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نيرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

أطباء في كافة التخصصات ضمن القافلة

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة والأطفال والرمد والعظام، وتم الكشف على أهالي القرية بإجمالي 211 حالة، تنوعت بين 56 حالة باطنة، و75 حالة أطفال و30 حالة رمد، و50 حالة عظام.

وأوضح بيان جامعة بنها أنه جرى صرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.