قافلة طبية لدعم المرضى غير القادرين في مركز بني مزار بالمنيا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا جمعية الأورمان، اليوم الثلاثاء، فى تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 98 مريضا، بالتعاون مع مستشفى المنيا الجامعى.

دعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر إحتياجاً، واستمرارًا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، إن المرضى المستفيدين من قرية طمنبو وتوابعها بمركز بنى مزار، حيث بدأت القافلة اليوم فى الساعة التاسعة صباحأ وتضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات، بالاضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية مجانا

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.