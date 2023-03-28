محافظ كفر الشيخ: وضعنا خطة مستقبلية للتعامل مع الطرق

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك، في قاعة المجلس، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة.

وفي كلمته، قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم، كما هنأ الدكتور إسماعيل القن، على توليه منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على مجاهد، القائم بأعمال عميد كلية التجارة، والدكتور بسيوني هليل، القائم بأعمال عميد كلية الطب البيطري، والدكتور وليد البحيري، على توليه عمادة كلية الآداب لفترة ثانية.

وأوضح «نور الدين»، أن المحافظة تشهد خطة تطوير شاملة من حيث قطاع الطرق والذي يشهد تحديث وتطوير في بعض المداخل الرئيسية لمدينة كفر الشيخ وبعض المراكز الرئيسية بالمحافظة كمركزي «دسوق، وبلطيم»، حيث تولي المحافظة الاهتمام بعمل خريطة للطرق التي سيتم تحديثها وتطويرها من خلال خطة مبنية على أُسس ذكية وموازنة مالية ملائمة لكيفية تحديث وتعظيم هذه الطرق، لافتاً أن المحافظة تبنت وضع الطرق على قائمة أولوياتها، فقد وضعت خططاً مستقبلية للسنوات القادمة من أجل ذلك، منوهاً بأن الطرق القديمة تحوي العديد من المرافق التي بها الكثير من الشبكات المتداخلة ويُمكن لأدوات الرصف الثقيل أن تحتك ببعض وصلات المياه والصرف ما يُعرضها للكسر، ويؤخر من الانتهاء من أعمال الرصف والتحديث.

رصف عدد من الطرق بكفر الشيخ

وذكر «نور الدين»، أنه تم الانتهاء من رصف طريق الـ47 بالكامل، ويتم حالياً رصف طريق الري «صلاح سلامة» الرابط بين مزلقان أبو تمادة والإنشاء والتعمير ليُصبح محور متميز داخل المدينة بخلاف أبو عمر عسكر الجزء الدائري الشرقي الذي يربط بين مداخل المدينة الجديدة.

وأضاف «نور الدين»، أنه تم الانتهاء من أعمال التأسيس الكامل للمحور الجديد للدائري الشرقي حتي الغربي مروراً بدسوق؛ والطريق المؤدي إلى سخا ومسار العائلة المقدسة وحتى الطريق الدولي، كما تعمل المحافظة على استرداد الطرق التي تم الاستيلاء على أجزاء بها من أصحاب المحال التجارية، وذلك لضمان توسعتها، سعياً من الأجهزة التنفيذية على توسعة الشوارع الخاصة بالمناطق التجارية، لتتحمل الحركة الهائلة من المواطنين، وكذلك تم الانتهاء من رصف الكثير من الطرق الرئيسية بالمحافظة، وسيتم الانتهاء من رصف باقي الطرق في كل مراكز المحافظة قريبًا استعدادًا لموسم الصيف.

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من أعمال إنشاء مركز التنمية الشبابية قريبًا

وأشار «نور الدين»، إلى أن هناك بعض الأعمال أوشكت على الانتهاء، كمركز التنمية الشبابية والذي يضم أول حمام سباحة أوليمبي ومجهز به أحدث الملاعب؛ كما أن هناك عدد من الأنشطة مع الكثير من الجهات والتي تتم دراستها أحدها سلسلة من السلاسل الخاصة بتوزيع السلع الغذائية التي سيتم إنشاؤها على حوالي خمسة أفدنة ستكون مركزاً رئيسياً لتوزيع المنتجات، كما تبنت وزارتي التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال القيام بالعديد من الإنشاءات الحديثة والأنشطة التجارية بالمحافظة والتي ستُتيح فرص عمل لعدد كبير من شباب الخريجين وأصحاب الأعمال التجارية مما سيُحدث اختلاف كبير في شكل المحافظة في السنوات القادمة.

وتابع حديثه «نور الدين»، عن القطاع الصحي والذي توليه المحافظة أيضاً الاهتمام من حيث إعادة هيكلة وتطوير المستشفيات ومنها مستشفى بيلا المركزي، ومستشفى الأورام، ومستشفيات مجمع الصدر، والتي تعمل المحافظة جاهدة لتطويرها وإمدادها بأحدث الأجهزة والمعدات التي ستُحدث طفرة كبيرة داخل القطاع الصحي، موجهاً الشكر للمشاركين في أعمال تطوير الطرق سواء أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ أو الخريجين الجُدد والمشاركين في أعمال التخطيط العمراني، كما وجّه الشكر لجامعة كفر الشيخ وإدارتها على مشاركتها في العديد من المبادرات مثل مبادرة «حياة كريمة».

رئيس الجامعة يثمّن الجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين

ورحب رئيس الجامعة باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في رحاب الجامعة، موجهاً الشكر والتقدير له، لدعمه مطالب الجامعة وجهده في التنمية الشاملة بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما قدم التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في آخر اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات ركزت على موضوع التحالفات الإقليمية التي أطلقتها الوزارة، والتي منها تحالف إقليم الدلتا للجامعات الخاصة والعلمية والحكومية في نطاق الدلتا والقطاع الخاص والمحليات، حيث سيتم انعقاد العديد من الاجتماعات المتتالية مع التحالفات الإقليمية السبعة.

وثمّن رئيس جامعة كفر الشيخ، الجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوي حياة المواطنين، وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.