المرتبة الأولى على أفريقيا والسادسة عالميا.. أبو غالي موتورز وكيل جيلي تحصل على إشادة من شركة جيلي العالمية

بعد مرور 12 شهر فقط على بداية التعاون الاستراتيجي بين أبوغالي موتورز وجيلي أوتو العالمية، والذي أسفر عن أداء متميز وملحوظ والآن يتم حصد نتائجه.

أعلنت جيلي أوتو مؤخرًا عن نتائج تقييم أداء خدمات ما بعد البيع لدى الوكلاء العالميين، والذي احتفى بمجهودات أبرز حلفاء چيلي الاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم. وجاءت النتائج بمثابة تقدير وإشادة بالمساعي الدؤوبة لفريق عمل مجموعة أبو غالي، الذين أظهروا التزامًا واجتهاد لا يتزعزع في تلبية احتياجات عملاء جيلي في مصر.

الحصول على جوائز أفضل أداء لوكلاء جيلي العالميين لعام 2022

فيما يلي قائمة مفصلة بالجوائز التي حصلت عليها شركة أبوغالي موتورز الوكيل الحصري لجيلي أوتو في مصر عن تقييم الأداء لسنة 2022:

• المرتبة الأولى إفريقياً والسادسة عالمياً لتقديمها أفضل أداء و خدمات ما بعد البيع

• تقييم أربعة نجوم لشركة أبو غالي موتورز كوكيل معتمد لشركة چيلي أوتو العالمية 2022

• تقييم فرع چيلي أوتو الرئيسي المتكامل بمحور المشير طنطاوي في القاهرة الجديده كنموذج و معيار أساسي لمستوى خدمات ما بعد البيع لمعايير چيلي أوتو العالمية

• تقييم أربعة نجوم كأفضل مدير عام لخدمات ما بعد البيع 2022 - م. رضا خضر

• أفضل مدير فني لخدمات ما بعد البيع 2022 - م. محمد السيد

• أفضل مدير لقسم خدمة العملاء بخدمات ما بعد البيع 2022 - م. مصطفى عبد الناصر

• أفضل إدارة لقسم الضمان بخدمات ما بعد البيع 2022 – أبو غالي موتورز

• أفضل مدير مركز رئيسي متكامل وفقًا لمعايير چيلي أوتو العالمية 2022 – م. حازم كمال

والجدير بالذكر ان مجموعه ابوغالي موتورز ومنذ حصولها على توكيل جيلى في مصر وهي تولي الاهتمام الأمثل لتقديم منتجات جيلى بالمستوى المطلوب بالإضافة إلى مجموعة الخدمات المتكاملة التي تدعم بها الشركة خدمات البيع وما بعد البيع لتقديم الخبرة المتميزة لعميل جيلى في مصر.