شراكة رسمية بين «جيلي أوتو» و«أبوغالي موتورز»

مع بداية شهر أغسطس الجاري تم الإعلان من قبل الوكيل المحلي للعلامة «جيلي» في السوق المصرية عن عدم تجديد عقد التوزيع الموقع مع الشركة الصينية، لأسباب استراتيجية، وذلك بعد مرور 9 سنوات من التعاون بين الشركة والوكيل المحلي مجموعة «جي بي أوتو غبور»، وخلال 10 أيام فقط، تم الإعلان عن اتفاقية تعاون بين الشركة الصينية والوكيل المحلي الجديد للعلامة التجارية في مصر «أبوغالي موتورز».

اختارت الشركة مجموعة أبوغالي موتورز لتخطيطها لانطلاقة جديدة وغير مسبوقة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وسعيها في أن تصبح إحدى الشركات المنافسة على نحو قوي على المستوى العالمي، وشركة تعمل في قطاع السيارات الكهربائية الذكية وتساهم في توفير مصادر الطاقة.

تم تأسيس شركة جيلي في عام 1997 وساهمت في تطوير وصناعة السيارات حتى امتلكت علامة فولفو وشركة السيارات الكهرابية لندن وعلامة Lynk & Co، كما حصلت الشركة في 2017 على 49.9% من أسهم شركة بروتون، و51% من أسهم شركة «لوتس للسيارات»، وأصبحت الشريك الاستراتيجي الأجنبي الحصري لشركة «بروتون»، وفي 24 فبراير 2018، حصلت جيلي على 9.69% من أسهم شركة «دايملر».

وفي ذات السياق، تعد مجموعة أوبو غالي موتورز إحدى الشركات الرائدة في مجال حلول التنقل في السوق المصرية، كما أنها الوكيل الرسمي «مرسيدس- بنز» و«جيب» و«ألفا روميو» و«كرايسلر» و«دودج» و«رام» و«سوبارو»؛ والمالكة لحقوق الامتياز التجاري لخدمات «Sixt» لإيجار السيارات وخدمة الليموزين في مصر، توكيلات الزيوت من «موتوركس» و«بتروناس».

يذكر أن سبب اختيار جيلي لعمل تلك الشراكة المُميزة مع مجموعة أبو غالي موتورز، يستند على وجود رؤية مشتركة لدى المجموعتين بالنسبة لمستقبل قطاع السيارات في مصر، وكذلك على قدرة وإمكانيات مجموعة أبو غالي موتورز لتحقيق أهداف تلك الرؤية الطموحة في السوق المصرية، والتي من المقرر أن تنشط قطاع سوق السيارات المصري خلال الفترة المقبلة.