تعاون بين «العربية للتصنيع» و«أبوغالي» لتصنيع فئات السيارة جيلي أوتو

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة السيارات بأنواعها كافة، وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.

بروتوكول تعاون

جاء هذا في إطار توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة أبوغالي موتورز، وبحضور المهندس عبدالرحمن عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، المهندس أسامة عبدالعليم، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للعربية للتصنيع، المحاسب ماهر أبوغالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوغالي موتورز، المهندس محمد أبوغالي، عضو مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز، المهندس تامر قطب، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة أبوغالي موتورز.

تجميع السيارة جيلي أوتو

وفي هذا السياق، أوضح التراس، أنّه جرى الاتفاق على التعاون المشترك لتجميع السيارة جيلي أوتو بجميع فئاتها بخطوط إنتاج الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لتشغيل الإنتاج والإشراف ومراقبة الجودة وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة، لافتا إلى أنّ السيارة يتوافر فيها جميع اشتراطات حماية البيئة.

وأشار التراس، إلى أنّ التعاون يتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي بنسب لا تقل عن 45% في بداية الإنتاج وأفضل سعر بيع منافس، موضحا أنّ الهيئة تستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع مستقبلا لتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية والعربية.

استثمارات جديدة لصناعة المركبات

وفي سياق متصل، أكد التراس، أهمية ضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية بما يحقق صالح المستهلك، عبر توفير احتياجات السوق المحلية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

من جانبه، أعرب المهندس تامر قطب، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة أبوغالي موتورز، عن سعادته بالتعاون مع إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، الذي لم يكن وليد اللحظة، لكنه يمتد إلى تاريخ طويل من الثقة المتبادلة بين الطرفين.

توطين صناعة السيارات في مصر

وأكد قطب، أنّ مجموعة أبوغالي موتورز تولي أهمية خاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات، ونقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية.

وأشار قطب، إلى أنّ النائب محمد أبوغالي، أكد خلال مشاركته في فعاليات منتدي شباب العالم بشرم الشيخ، الوصول لمراحل متقدمة لدراسة تصنيع السيارة جيلي في مصر، ونقل التكنولوجيات العالمية لشركة جيلي أوتو، والاستفادة منها في تصنيع السيارة بالسوق المصرية قبل نهاية العام.

وأضاف قطب: «وقع اختيارنا في مجموعة أبوغالي موتورز على التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لثقتنا في هذه المنظومة العريقة والمتطورة دائما، ما يضمن تحقيق أهدافنا المشتركة وتجميع السيارة جيلي بالسوق المصري بمواصفات قياسية عالمية، إضافة إلى استكمال البحث والتعاون نحو تصنيع وإنتاج سيارة كهربائية بالكامل، ما يساهم في جعل السوق المصري مركزا لتصدير السيارة للأسواق الخارجية».