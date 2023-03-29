موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان

في سابع أيام رمضان، يحرص ملايين المسلمين على معرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023، وذلك لأداء الصلوات في أوقاتها، وتناول الإفطار مع الأسرة في أجواء روحانية مميزة.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023

وتستعرض بوابة «الوطن» موعد أذان المغرب في محافظة الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي عن مواعيد ومواقيت الصلاة، حيث يحين في تمام الساعة 6:11 دقيقة .

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023

ووفقا لإمساكية محافظة الشرقية، يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الساعة 11:59 صباحا، وموعد أذان العصر في الساعة 3:30 مساء، وينطلق أذان المغرب في الساعة 6:11 مساء، أما موعد أذان العشاء فيحل في الساعة 7:30 مساء.

ويصل عدد ساعات الصيام في الشرقية خلال سابع أيام شهر رمضان، اليوم الأربعاء، 29-3-2023، لـ14 ساعة و12 دقيقة.