تشهد المساجد خلال شهر رمضان الكريم إقبالا كبيرا من المصلين لأداء الفروض وخاصة المغرب، ويبحث الآلاف أيضًا عن موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023 لأداء الصلاة في وقتها، بالإضافة لأهميته استعدادا لتناول وجبة الإفطار بعد انتهاء ساعات الصوم.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023

وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023، الموافق اليوم الثالث من شهر رمضان عام 1444 هجرية.

موعد صلاة المغرب في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023

ويحين موعد أذان المغرب في الشرقية في الساعة 6:08 مساء، حسب إمساكية محافظة الشرقية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

أما موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023 فيكون في الساعة 12:0 مساءً، ويحين موعد أذان العصر في الساعة 3:29 مساءً، وينطلق أذان المغرب في الساعة 6:8 مساءً، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار، أما موعد أذان العشاء يكون في الساعة 7:27 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023

يبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023، الموافق ثاني أيام شهر رمضان الكريم، 14 ساعة و3 دقائق.