موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023
كتب:
نظيمه البحرواي
01:19 م | السبت 25 مارس 2023
صلاة المغرب
تشهد المساجد خلال شهر رمضان الكريم إقبالا كبيرا من المصلين لأداء الفروض وخاصة المغرب، ويبحث الآلاف أيضًا عن موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023 لأداء الصلاة في وقتها، بالإضافة لأهميته استعدادا لتناول وجبة الإفطار بعد انتهاء ساعات الصوم.
موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023
وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023، الموافق اليوم الثالث من شهر رمضان عام 1444 هجرية.
موعد صلاة المغرب في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023
ويحين موعد أذان المغرب في الشرقية في الساعة 6:08 مساء، حسب إمساكية محافظة الشرقية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم
أما موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023 فيكون في الساعة 12:0 مساءً، ويحين موعد أذان العصر في الساعة 3:29 مساءً، وينطلق أذان المغرب في الساعة 6:8 مساءً، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار، أما موعد أذان العشاء يكون في الساعة 7:27 مساءً.
عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023
يبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023، الموافق ثاني أيام شهر رمضان الكريم، 14 ساعة و3 دقائق.