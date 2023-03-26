موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023.. «الرابع من رمضان»

مع غروب شمس كل يوم يتحرى الصائمون موعد صلاة المغرب خلال شهر رمضان الكريم، لأداء الصلاة في وقتها، وتجهيز وجبة الإفطار بعد انتهاء الصيام، وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023

ويأتي موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة 6:09 مساءً، حسب إمساكية محافظة الشرقية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023

ووفقا لإمساكية محافظة الشرقية، يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة 12:00 ظهرا، وموعد أذان العصر الساعة 3:29 عصرا، وموعد أذان العشاء الساعة 7:25 مساء، وموعد الفجر الساعة 4:23 صباحا.

عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية خلال رابع أيام شهر رمضان الكريم 14 ساعة و6 دقائق.