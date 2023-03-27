موعد أذان المغرب اليوم 27-3-2023 في الشرقية

بدأ اليوم الخامس على التوالي لشهر رمضان المبارك في العالم الإسلامي والموافق 27-3-2023، ويهتم المسلمون بالمحافظات بمعرفة وتحديد توقيت وموعد أذان المغرب لأداء فريضة الصلاة في وقتها دون تأخير لما له من آجر عظيم .

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023

وتستعرض بوابة «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 27-3-2023 بمحافظة الشرقية، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي عن مواعيد ومواقيت الصلاة، خلال خامس أيام شهر رمضان المعظم، والذي يكون في تمام الساعة 6:9 دقائق.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023

كانت هيئة المساحة المصرية أعلنت عن موعد أذان المغرب بمحافظة الشرقية اليوم الخامس الموافق يوم الاثنين 27 مارس الجاري في تمام الساعة 6:09 مساء.

ويؤدي المسلمون صلاة المغرب في الشرقية اليوم الاثنين في تمام الساعة 6:9 دقائق، وفي تمام الساعة 6 و9 دقائق ينطلق آذان المغرب، ومعه ينطلق مدفع الإفطار، وبهذا يستطيع المسلمون تناول وجبة الإفطار في الشرقية اليوم الاثنين.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية في بيان لها عن مواقيت صلاة الخمس فروض إذ انطلق أذان الفجر اليوم في تمام الساعة 4:21 صباحا.

موعد الشروق 5:49 صباحا.

الظهر 11:59 صباحا.

العصر 3:29 مساء.

المغرب 6:09 مساء.

العشاء 7:27 مساء.

موعد أذان المغرب بالشرقية اليوم

ويعد موعد أذان المغرب ثابتا عند الساعة 6:09 مساء، منذ بدء شهر رمضان المبارك، وحتى اليوم الخامس على التوالي.