تفاعل كبير لاقاه مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 من قِبل المشاهدين، نتيجة لما تضمنته الحلقات الأولى الخمس الماضية منه، ما جعل عدد كبير من محبي وعشاق الدراما الرمضانية يهتمون بمعرفة أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 6 بطولة أحمد أمين في رمضان 2023، ما سنوضحه في السطور التالية.

مسلسل الصفارة الحلقة 6

مواقف ومشاهد كوميدية كثيرة جاءت ضمن أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 6 بطولة أحمد أمين في رمضان 2023، كان من بينها تقابل البطل «شفيق» الذي يلعب دور الفنان أحمد أمين، وأصبح اسمه «نونو» ويعمل «بلوجر» مع صديقه القديم «كاوتش» الذي راح يحكي له عن ذكرياتهما معا في شقة بمنطقة صفط اللبن محافظة الجيزة.

أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 6

وجاءت أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 6 جميعها في إطار كوميدي يتماشى مع نوعية العمل، وكان من بينها أيضًا صدمة صديقه «وجيه» بعدما رأى حبيبته «سمية» مع شخص آخر يسمى «شتاحة» وتخبره أنه خطيبها ويعمل منتجا، حتى أنه فكر في إنهاء حياته من خلال اخذ مركب والدخول بها إلى عمق المياه ومحاولة القفز.

كما جاء من ضمن الأحداث تقابل «نونو» مع صديقته «شيرين» على مركب ليتفاجئ أنهما متواجدين في المركب نفسه الذي يقف عليه صديقه «وجيه» محاولا القفز منه وإنهاء حياته ليقرر «نونو» استخدام الصفارة والعودة إلى حياته الطبيعية مرة أخرى.

قصة مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين

يُصنف مسلسل الصفارة على أنه عمل كوميدي تدور أحداثه حول مرشد سياحي يُسمى «شفيق» يلعب دوره الفنان أحمد أمين، يعثر على «صفارة» الملك توت عنخ آمون، يستخدمها في العودة إلى الماضي، ويشترك مع الفنان أحمد أمين، في هذا العمل عدد من الفنانين أبرزهم طه دسوقي وآية سماحة.

مواعيد عرض مسلسل الصفارة

وتنقل شبكة قنوات «DMC» مسلسل الصفارة يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.