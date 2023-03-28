السفير الأمريكي في إسرائيل: لا نتدخل في الاحتجاجات داخل تل أبيب

قال البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه يجب مراعاة التوازنات أثناء التوصل لتسوية في أزمة إسرائيل، مبينا أنه لم يتم تقديم لإسرائيل تفاصيل عن كيفية التسوية بشأن التعديلات القضائية.

استعداد للحوار مع كوريا الشمالية

وأضاف البيت الأبيض بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الاثنين: « مستعدون للحوار مع كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي»، فيما خرج السفير الأمريكي في إسرائيل ليؤكد أن بلاده لا تتدخل في الاحتجاجات داخل تل أبيب وهذه الاتهامات سخيفة، بحسب وصفه.