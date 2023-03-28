قناة الناس تذيع تلاوة خاشعة للشيخ أيمن عبدالعزيز في أحد مساجد الكونجو

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ أيمن منصور عبدالعزيز، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بأحد مساجد مدينة برازفيل عاصمة دولة الكونجو، حيث أبدع في تلاوة خاشعة خلال صلاة التراويح، بأحد مساجد الكونجو، وذلك خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة».

وبدأ التلاوة من سورة النساء تحديدًا قوله تعالى « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا».

وزارة الأوقاف توفد مبعوثين من الأئمة والقراء لمساجد العالم

وتنقل قناة «الناس» تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

قناة الناس تٌبث بشكل جديد وبمجموعة برامج وخريطة جديدة

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسى.