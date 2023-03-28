قناة الناس تذيع تلاوة خاشعة بصوت الشيخ محمود حمدان غلاب بفرنسا في «سفراء التلاوة»

أذاعت قناة الناس، مقطع فيديو للقارئ الشيخ محمود حمدان غلاب، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بأحد مساجد مدينة بلفور بفرنسا، حيث أبدع في تلاوة خاشعة أثناء صلاة التراويح، بأحد مساجد مدينة بلفور بالجمهورية الفرنسية، وذلك خلال برنامج «سفراء دولة التلاوة».

وزارة الأوقاف توفد مبعوثين من الأئمة والقراء لمساجد العالم

وتنقل قناة «الناس»، تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

قناة الناس تٌبث بشكل جديد وبمجموعة برامج وخريطة جديدة

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.