رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مراسل «القاهرة الإخبارية»: الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 55 متظاهرًا

كتب:

محمد أسامة رمضان
10:44 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
خالد شقير

خالد شقير

قال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على 55 مواطنًا خلال احتجاجات اليوم الثلاثاء.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الشرطة الفرنسية نشرت ما يزيد على 13 ألف شرطي منهم 5500 في العاصمة باريس؛ للسيطرة على أحداث الشغب المتوقعة من قِبل بعض العناصر في تظاهرات اليوم.

يوم جديد للاحتجاجات

وأوضح «شقير»، أن الفيدراليات العمالية حددت يومًا جديدًا للاحتجاجات وهو الخميس 6 أبريل المقبل، رغم أن هناك بوادر حل للأزمة، بحسب مصادر مقربة من رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن.

اجتماع مع النقابات العمالية الفرنسية

وأضاف أن رئيسة الوزراء دعت لاجتماع مع النقابات العمالية الفرنسية خلال الأسبوع المقبل لمناقشة تداعيات الموقف في البلاد، مشيرًا إلى أن تظاهرات اليوم تخطت مليوني متظاهر، بحسب تصريحات النقابات العمالية الفرنسية، في حين قالت الشرطة الفرنسية إن الأعداد لم تتخط المليون متظاهر.

اقرأ المزيد:

حكومة فرنسا ترفض مطالب النقابات بإعادة النظر في مشروع قانون التقاعد

فرنسا تدين اعتقال مؤسس مبادرة لتعليم الفتيات في أفغانستان

احتجاجات وحرائق في فرنسا اعتراضا على قانون رفع سن المعاش

فرنسا: محتجون على قانون التقاعد يشعلون الحرائق في باريس وبوردو
بقلم محمد أسامة رمضان