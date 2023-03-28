مراسل «القاهرة الإخبارية»: الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 55 متظاهرًا

قال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على 55 مواطنًا خلال احتجاجات اليوم الثلاثاء.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الشرطة الفرنسية نشرت ما يزيد على 13 ألف شرطي منهم 5500 في العاصمة باريس؛ للسيطرة على أحداث الشغب المتوقعة من قِبل بعض العناصر في تظاهرات اليوم.

يوم جديد للاحتجاجات

وأوضح «شقير»، أن الفيدراليات العمالية حددت يومًا جديدًا للاحتجاجات وهو الخميس 6 أبريل المقبل، رغم أن هناك بوادر حل للأزمة، بحسب مصادر مقربة من رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن.

اجتماع مع النقابات العمالية الفرنسية

وأضاف أن رئيسة الوزراء دعت لاجتماع مع النقابات العمالية الفرنسية خلال الأسبوع المقبل لمناقشة تداعيات الموقف في البلاد، مشيرًا إلى أن تظاهرات اليوم تخطت مليوني متظاهر، بحسب تصريحات النقابات العمالية الفرنسية، في حين قالت الشرطة الفرنسية إن الأعداد لم تتخط المليون متظاهر.