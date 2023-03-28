إشادة بالحلقة الـ5 لمسلسل حضرة العمدة.. سلط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية

أشاد المجلس القومى للمرأة، بتسليط مسلسل حضرة العمدة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على قضية الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال الحلقة الخامسة من المسلسل، حيث تعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من المشكلات الخطيرة التي تواجه المجتمع المصري.

الهجرة غير الشرعية

وعن قضية الهجرة غير الشرعية، أكد المجلس القومي للمرأة، أنها تعتبر واحدة من المشكلات الخطيرة التي يواجهها المجتمع المصري، ويكون ضحيتها الكثير من الشباب والأطفال الذين قد يلجأوا إلى الهجرة غير الشرعية، هربا إلى المجهول، وسعيا وراء حلم الغني حتى لو كان الثمن حياتهم.

مخاطر الهجرة غير الشرعية

وأشار المجلس إلى أنه في ضوء اهتمامه وإدراكه لدور المرأة المحظورة في مواجهة هذه القضية لما لها من دور مهم في منع أبناءها وأحفادها وزوجها من الذهاب إلى السراب، أطلق المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، ويجرى من خلاله توعية الأمهات والزوجات والفتيات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتدريبهم على حرفة تساعدهم على عمل مشروع صغير يعود عليهم وعلى أسرهم بدخل تحمي من خلاله ابنها وزوجها من الموت والضياع في المجهول.

ولفت المجلس إلى طرق الإبلاغ عن حالات الهجرة غير الشرعية عن طريق التواصل من خلال الخط المختصر لمكتب شكاوي المرأة بالمجلس 15115 وخط نجدة الطفل 16000، مناشدة بأهمية الابلاغ عن أي حالات، وموجها رسالة للمواطنين: «خلي بالك أنك بكده بتحمي ابنك وزوجك من المخاطر التي يواجهها خلال الرحلة وراء السراب.. خلينا مع بعض نقف ضد الهجرة غير الشرعية».

مسلسل حضرة العمدة

يذكر أن مسلسل حضرة العمدة من بطولة الفنانة روبي، ويعرض خلال شهر رمضان الكريم، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومجموعة فنون مصر.

وجاء في نص حوار بين الشخصيات في الحلقة الخامسة من المسلسل، التي نشر المجلس القومي للمرأة جزء منها، ما يلي:

نص الحوار من مسلسل حضرة العمدة

«البت بدور بنت مسعود المجبراتي كاتبة حتة كلمة على أخوها تقطع القلب، أخوها ده سافر ايطاليا في البحر، بصي كاتبة إيه أفتقدك يا أخي يا حبة قلبي وقرة عيني ومنى روحي.. طمني عليك من البحر.. لا إله إلا الله، وجعت قلبي..

- فهميني إيه حكاية البحر ديه

- آه يابا لو تطاوعني وتسبني أبيع القراطين، كنت زماني مسافر إيطاليا وناقلكم نقلة تانية خالص

- نقلة إيه ونيلة إيه، يابني ديه نقلة للبحر.. بقى أنت عايزني أبيع القراطين اليي بيأكلوك أنت وأمك وأخواتك وأرمي فلوسهم في البحر!

- يابا ده أحنا مابنطلعش من زرعة السنة كلها حتى ألف جنيه، ده غير اللي بنورده

- حتى لو أقل من ألف جنيه يا ابني، كفاية أردبين القمح اللي بيطلعولنا ناكل منهم وبرسيم البهايم

- أنت مش شايف الفوارسة والدهايشة عايشين إزاي

- مالكش دعوة بدول، مالكش دعوة بدول، واشتغل يلا شوف وراك إيه».