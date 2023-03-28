مسلسل حضرة العمدة الحلقة 6.. أحمد رزق يتناول أزمة الهجرة غير الشرعية

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 6، العديد من المفاجآت والأحداث المثيرة، لعل أبرزها تسليط الضوء على قضية الهجرة غير الشرعية، والتي طالما كانت نقوس خطر لعدد من الدول، وتخطف العديد من أرواح الشباب أصحاب الأحلام والطموحات.

وجاء بمسلسل حضرة العمدة الحلقة 6، مُشاركة أحمد رزق في مؤتمر عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث أشار إلى أن مصر تلك القضية بشكلٍ كبير خلال السنوات الماضية، ولم يكن هناك حوادث من هذا النوع، متابعًا، حتى وإن كان هناك حادث هجرة غير شرعية، تكون الرحلة انطلقت من سواحل إحدى الدول القريبة والمضطربة سياسيًا، وذلك يندرج تحت جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

سقوط ضحية من تل شبورة في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية

وفجأة وفور نهاية كلمة أحمد رزق في المؤتمر، يتلقى رسالة بوقوع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية، وعلى متنه 5 مصريين، ليتصل هاتفيًا بالفنانة وفاء عامر والتي تجسد دور «شلباية» في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 6، حيث ينفعل عليها قائلًا: «لو أخوكي هو اللي ورا موضوع المركب ده، ولو فيه ضحايا من تل شبورة، أنا مش هسكت.. شكلنا هيبقى إيه دلوقتي وأنا كنت مشارك في مؤتمر عن الهجرة غير الشرعية».

وسرعان ما تكتشف وفاء عامر، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 6، أنّ شقيقها على صلة بحادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية، ووقوع ضحية من تل شبورة، لتعتدي عليه بالضرب، لينفعل عليها مؤكدًا أنه لم يغصب أحد على السفر.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

مسلسل حضرة العمدة، الذي يُعرض حصريًا عبر شبكة تليفزيون الحياة حصريًا، في شهر رمضان 2023، يضم عددًا كبيرًا من الفنانين بجانب روبي، منهم أحمد رزق، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وسميحة أيوب، وإدوارد، وإيهاب فهمي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز وأخرين، وهو من تأليف إبراعيم عيسى، وإخراج عادل أديب.