موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الأربعاء 29-3-2023

يبحث الصائمون بمحافظة أسيوط، عن معرفة موعد أذان الفجر في أسيوط يوم الأربعاء 29 -3-2023، الذي يوافق صيام سابع أيام شهر رمضان الكريم، الذي يتوافد المصلون علي المساجد لاداء الصلاة في موعدها.

موعد أذان الفجر في أسيوط يوم الأربعاء 29-3-2023

ويحين موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 29 -3-2023 الساعة 4.25 صباحا، ويبلغ عدد ساعات الصيام خلال اليوم السابع من شهر رمضان الفضيل 14 ساعة و6 دقائق، حيث يتوافد المصلين خلال شهر رمضان الفضيل على أداء الصلاة جماعة في المساجد، للتمتع بروحانيات الشهر الفضيل، وقراءة أجزاء من القران الكريم، للحصول على الأجر والصواب الكبير في هذا الشهر المبارك.

إمساكية شهر رمضان في محافظة أسيوط

وتتضمن إمساكية مواعيد الصلوات بمحافظة أسيوط بحسب قسم التقويمات بالهيئة العامة للمساحة المصرية، حيث تأتي صلاة الفجر في الساعة 4.25 صباحا والشروق الساعة 5.50 صباحا والظهر الساعة 12.00 وصلاة العصر الساعة 3.29 مساءا والمغرب الساعة 6.11 مساءا والعشاء 7.27 مساء.