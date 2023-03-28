محافظ أسيوط: البدء في رصف وتسوية شوارع مدينة أبوتيج ومنطقة العزبة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن رصف شوارع بمركز أبوتيج ضمن خطة الرصف والتطوير الموضوعة مسبقاً لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة ورفع العبء عن كاهل المواطنين لافتاً إلى تنفيذ أعمال نظافة وتسوية وإزالة التعديات والاشغالات بعدد من الشوارع باأبوتيج تمهيداً لرصفها مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بمركز ابوتيج خاصة رصف الطرق والشوارع ورفع كفاءتها وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

إزالة التعديات بالشوارع

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم البدء في أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات بمنطقة العزبة المستجدة تمهيداً لرصفه وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً وذلك بمشاركة مسئولي النظافة والرصف والاشغالات بالمركز وذلك استكمالاً لخطة المحافظة في هذا القطاع.

المتابعة الميدانية

ولفت محافظ أسيوط إلى تكليف محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وهاني ابراهيم نائب رئيس المركز بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمراحل وأعمال الرصف والاطمئنان على سير العمل أولاً بأول والتأكد من تنفيذه وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق سيولة مرورية بتلك الشوارع.