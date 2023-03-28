إحالة أوراق عامل متهم بقتل زوجته في أسيوط إلى المفتي

قضت محكمة جنايات أسيوط، الدائرة الثانية، بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل زوجته بسبب مشاجرة وقعت في مركز صدفا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود عبد العزيز علي وأحمد إبراهيم رضا، وأمانة سر صلاح تمام محمد.

بلاغ بمقتل سيدة داخل منزلها في صدفا

تعود أحداث الواقعة للعام الماضي ضمن وقائع القضية رقم 6673 لسنة 2022 جنايات مركز صدفا بورود بلاغ إلى مركز شرطة صدفا من «صلاح. م. ع»، قال فيه إن شقيقه «سمير» اتصل به وأبلغه بأنه قتل زوجته «رضا. ع. م».

انتقل إلى موقع الحادث، مباحث مركز شرطة صدفا، وتبين من المعاينة، والفحص وجود جثة ملقاة لسيدة -زوجة المتهم- وبها عدة طعنات، إحدها في الرقبة.

خلافات أسرية وراء الجريمة

وأسفرت تحريات المباحث عن وجود خلافات أسرية بين المتهم والمجني عليها قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليها عدة طعنات بسلاح أبيض «سكين مطبخ»، وقام بعد ذلك بنحرها، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة معللا جريمته بوجود خلافات أسرية.