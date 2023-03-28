وفاة طالبين بـ«حقوق أسيوط» في حادثين منفصلين.. والجامعة تنعاهما

سيطرت حالة من الحزن على طلاب جامعة أسيوط، خصوصا كلية الحقوق، بعد وفاة طالبين أحدهما بالفرقة الأولى، والآخر بالفرقة الرابعة، في حادثين مختلفين خلال يومين منذ بداية شهر رمضان الكريم.

وفاة طالبين في كلية حقوق

وتوفي عمر مختار، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، خلال مشاجرة بمركز ديروط منذ يومين، كما توفي يحيى كمال، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق في حادث آخر وقع أمس، وتم تشييع جثامين الطالبين في مسقط رأسهما وسط حالة من الحزن.

وقال محمد إبراهيم، طالب بكلية الحقوق في جامعة أسيوط، إن الطالبين كانا يتحليان بالأخلاق العالية، و«ربنا كرمهما بحسن الخاتمة والموت في شهر رمضان الكريم»، وكانا يتمتعان بالسيرة العطرة والطيبة والجدعنة»، موضحا أن الطالب عمر مختار الذي توفي في مشاجرة كان من الطلاب الحريصين على أداء صلاة الفجر جماعة، ووفاة الزميلين أصابت جميع زملائهما بالحزن الشديد.

نعي رئيس جامعة أسيوط

ونعى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بخالص الحزن والأسى فقيدي شباب الجامعة وأحد زهورها، المرحوم عمر مختار الطالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، كما نعى المرحوم يحيى كمال الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أسرتيهما وذويهما الصبر والسلوان».