أمسيات رمضانية لقومي المرأة بقرى «حياة كريمة» في بني سويف

أعلنت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمراة في بني سويف، البدء في تنفيذ عدد من الأمسيات الرمضانية، خلال الفترة من 29 مارس الجاري حتى 17 أبريل المقبل، التي تهدف إلى تقديم رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

مسرح عرائس وفنون شعبية وإنشاد ديني

أشارت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، إلى أن الأمسيات تتضمن عروض وأنشطة مختلفة بينها مسرح عرائس، فنون شعبية وإنشاد ديني وغيرها من الفعاليات داخل سرادقات بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون الوحدات المحلية والجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

مواعيد الأمسيات الرمضانية في بني سويف

أضافت خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الأمسيات تقام أيام: السبت، الاثنين، الأربعاء من كل أسبوع، حيث تبدأ اليوم بقرية بني زايد، وبعدها قرية دلاص يوم 1 أبريل، وصفط راشين يوم 3 أبريل، وبهبشين يوم 5 أبريل، وطوه يوم 8 أبريل، وغياضة الغربية يوم 12 أبريل، وأشمنت يوم 15 أبريل، وطحا البيشة يوم 17 أبريل.

تيسيرات لعقد الأمسيات الرمضانية في بني سويف

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتقديم التيسيرات اللازمة لاستئناف الأمسيات الرمضانية ضمن برنامج الجلسات التوعوية «جلسات الدوار»، التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.