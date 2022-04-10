تدشين أمسيات رمضانية في زفتي.. وعمليات جراحية مجانا بالعريش

أخبار كثيرة شهدتها محافظات الجمهورية، ففي الغربية، جرى تدشين أولى فعاليات أمسيات الرمضانية بمركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وتشتمل الأمسيات على فقرات فنية وترفيهية إلى جانب مسرح العرائس والفنون الشعبية والإنشاد.

علميات جراحية مجانا للأهالي بالعريش

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جولة في المحافظات.. وصول 4 أطباء من جامعات للكشف وإجراء العمليات بالمجان على الأهالي بالعريش».

تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 5 موزعات جهد متوسط

في الشرقية، أكد الدكتور ممدوح غراب، على جريان تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 5 موزعات جهد متوسط بمراكز ومدن الزقازيق، أبو حماد، فاقوس، كفر صقر، وصان الحجر، وقال إن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء ستساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وحل مشكلات القرى والمناطق التي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

في القليوبية، تمّ البدء في إنشاء المرحلة د، بمشروع ممشى النيل ببنها بطول 1200 متر، ووجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بأن يتم مراعاة الجانب الجمالي والحضاري في تصميمات الممشى واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة.

واستقبل مستشفى العريش العام دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.