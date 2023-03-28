مسلسل ضرب نار يتصدر تريند «تويتر» بعد عرض الحلقة السادسة

احتفل الفنان أحمد العوضي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر الحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار التريند عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

أحمد العوضي يحتفل بتصدر مسلسل ضرب نار التريند

ونشر أحمد العوضي البوستر الدعائي للمسلسل وعلق عليه قائلا: «مسلسل ضرب نار يتصدر قائمة تريند تويتر مصر بعد عرض الحلقة السادسة».

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري ويعرض المسلسل بشكل حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.وتدور احداث المسلسل في إطار شعبي حول مهرة وجابر الذي تربطهم قصة حب تواجة العديد من المصاعب.