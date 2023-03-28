ملخص مسلسل ضرب نار الحلقة 6.. تسليم الكفن والابتعاد عن القرية

شهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل ضرب نار، بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي، والمعروض حاليا ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان 2023، على قناة أون، العديد من الأحداث المهمة والشيقة، ويتطلع الجمهور إلى معرفة ملخص مسلسل ضرب نار الحلقة 6.

ملخص مسلسل ضرب نار الحلقة 6

وجاء ضمن أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة السادسة، الانتهاء من الثأر على أحمد العوضي وابن عمه، بعد أن قام بتسليم كفنه، وتم الحكم على ابن عمه بالابتعاد عن البلد لمدة ثلاث سنوات، وعلى أحمد العوضي بالابتعاد سنة فقط.

ماجد المصري يستغل شدة ياسمين في ضرب نار

على الجانب الآخر، ظلت ياسمين عبد العزيز تتصل بأحمد العوضي، حتى يقف بجانبها بعد دخول اختها المستشفى، ولكنه كان وقت تسليم ابن عمه للكفن، ولم يرد عليها.

وفي هذا التوقيت استغل ماجد المصري شدة ياسمين عبد العزيز، واحتياجها للأموال والوقوف بجانبها في ظل سفر أحمد العوضي، وذلك ضمن أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة السادسة.

مواعيد عرض ضرب نار والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 1:45 صباحًا، وموعد الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.