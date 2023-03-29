حكاية قتل فتاة قنا في زراعات القصب.. المحكمة تعاقب «علاء» بالمؤبد

قبل 8 أشهر كشفت جريمة مقتل «فتاة قنا» داخل زراعات القصب، وبينت التحقيقات، أن منفذ الجريمة مزارع يدعى «علاء»، وأنه استدرج الفتاة وقتلها خلال شجار دار بينهما لمدة دقائق، كان بسبب خلافات قديمة تجمعهما، وفصلت محكمة الجنايات في القضية بقرارها بالسجن المؤبد ضد المتهم، بعد أن نسبت إليه تهمة القتل العمد.

مشاجرة وقتل في زراعات القصب

أوراق القضية كشفت عن أن المتهم «علاء» تشاجر مع فتاة من جيرانه بسبب وجود خلافات بينهما، وأنه استدرجها إلى زراعات القصب القريبة من مكان إقامتهما، وتمكن من قتلها، وترك الجثمان وفر هاربًا، وعندما شعرت أسرتها باختفائها، بادر بالمشاركة في البحث عنها، حتى يبعد الشبهة الجنائية عنه، لكن المباحث كشفت الأمر، بعد العثور على الفتاة جثة هامدة، ألقت المباحث القبض عليه في القضية التي حملت رقم 1567 لسنة 2022 إلى محكمة جنايات قنا.

اعتراف المتهم بقتل فتاة قنا

ووفق أوراق القضية، اعترف المتهم بقتل فتاة قنا بتفاصيل جريمته، مدعيًا أنه لم يخطط للقتل، وأنه اعتدى عليها بالضرب خلال نقاش حاد بينهما ففوجئ بها تسقط على الأرض فاقدة للوعي، وأنه فشل في إسعافها فاضطر للهروب من مكان الحادث، وتبين من تقرير الطب الشرعي، أن الفتة عذراء، وكانت ترتدي ملابسها كاملة، ولم تتعرض لأي اعتداء من المتهم.

تفاصيل الواقعة

كانت محكمة جنايات قنا، أصدرت حكمها أمس الثلاثاء، بالسجن المؤبد بحق المتهم، بعد أن أقامت عليه أدلة الاتهام موثقة بالتقارير الفنية الممثلة في تقرير الطب الشرعي، وتشريح جثمان المجني عليها، واعتراف المتهم بتفاصيل الجريمة أمام جهات التحقيق والمحكمة.