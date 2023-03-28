سر رسالة «الواتساب» في جريمة قتل عامل روض الفرج.. زوجته أنهت حياته

«زي ما اتفقنا مش عاوزين حد يشك فينا».. الكلمات السابقة كانت مضمون رسالة نصية على تطبيق «واتس آب» للمتهمة «آية ب م» 22 سنة، طالبة، بالتخلص من زوجها بمشاركة شخصين آخرين داخل شقة الزوجية في منطقة روض الفرج بالقاهرة، بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه، ورسموا مخططا إجراميا طمعا في أملاكه، للهروب من فخ العدالة، لكن التحقيقات كشفت تفاصيل تلك المخطط، وألقت القبض عليهم، ووجهت النيابة لهم تهمة القتل العمد، وجرى إحالتهم إلى محكمة جنايات شمال القاهرة لمحاكمتهم، وتحديد جلسة أمس كأولى جلسات محاكمتهم التى تم تأجيلها لجلسة 25 مايو المقبل للنطق بالحكم.

سر رسالة الواتس

بعد الوصول إلى رسالة المتهمة على «واتساب»، اعترافت وأقرت المتهمة بارتكابها واقعة القتل، بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالث، وقيامها بتنفيذ ذات الاتفاق، وقيام المتهم الثالث بإحضار عقاقير مضادة للاكتئاب ومهدئة ومنومة، ودسها داخل المشروب الخاص بالمجني عليه بمعرفة المتهم الثاني، وقامت زوجته بدورها في تسهيل احتسائه للمجني عليه، وفور تناوله فقد الوعي وحدثت الوفاة، كما أقرت بقيامها بمهاتفة المتهم الثاني عقب وفاة زوجها، وعلى أثر ذلك حضر إليها عند وفاة المجني عليه، وعند حضور الاسعاف أبلغتهم بوفاة المجني عليه طبيعيًا.

اتفاق بين المتهمين الثلاثة

وأضافت في اعترافاتها بوجود مخطط بينها وبين المتهمين، لإبعاد الشبهة الجنائية عنهم بشأن واقعة وفاة المجني عليه، تمثل في اتفاقها معهما على الإدلاء بأقوال مخالفة للحقيقة حال استجوابها أمام جهات البحث والتحقيق، وأن تقرر أن المجني عليه توفى طبيعيًا.

تفاصيل المخطط للمتهمين الثلاثة

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين الثلاثة «آية ب م» 22 سنة، طالبة، زوجة المجني عليه، و«على أ م» 64 سنة عامل وصديق المجني عليه، و«أحمد ك ح» 65 سنة، تفاصيل مخطط الجريمة، إذ قتلوا المجني عليه سيد إبراهيم أحمد العجمي، عامل، زوج المتهمة الأولى، وصديق المتهم الثاني عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في ينايرعام 2021، بعد أن بيتوا النية وعقدو العزم على الخلاص منه ورسموا مخططا لذلك، إذ دسوا مادة سامة داخل مشروب بواسطة المتهم الثاني، تاركين أثر فعلتهم الإجرامية عالقة بالعينة الحشوية لجثمانه على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية، وسرقوا المستندات الخاصة بالأملاك ومبالغ نقدية، وقام المتهم الثاني باختلاس النقود، وسلم المستندات للأخير وللمتهمة الأولى بناء على الاتفاق مسبق بينهم.