تفاصيل جديدة بجريمة الشروع في قتل سائق «توك توك» بحلوان.. سماع أقوال المصاب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سائقي «توك توك» 45 يومًا، شرعا في قتل زميلهما وأحدثا بجسده جروحا قطعية عندما نشبت مشاجرة بسبب خلافات استخدما فيها الأسلحة البيضاء، بشارع عمر بن عبدالعزيز أمام مستشفى النصر بدائرة قسم شرطة حلوان، وطلبت النيابة استدعاء المصاب لسماع أقواله، كما أمرت باستعجال التحريات حول الواقعة.

مشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليه

وكشفت التحقيقات عن أن المشاجرة نشبت بين كل من «كريم س»، مصاب بجروح قطعية في فروة الرأس واليد اليمني، «طرف أول»، و«محمد ج»، 32 عاما، سائق «توك توك»، مصاب بجرح نافذ بالبطن من الجهة اليمنى، وجرى حجزه بمستشفى حلوان العام، و«مصطفى.ج»، 24 عاما، سائق «توك توك»، بسبب خلافات سابقة ومشادة كلامية قبل الواقعة بعدة أيام بسبب خلافات حول أولوية المرور.

عقوبة الشروع في القتل

قال المحامي علي هيكل، لـ «الوطن»، إن قانون الإجراءات الجنائية، ورد به عقوبة الشروع في القتل بالمادة 46 التي نصت على أن يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد، أو حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.