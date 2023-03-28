ضبط أخصائية علاج طبيعي بتهمة قتل مسن لسرقته في عين شمس

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في أقل من 24 ساعة، في ضبط أخصائية العلاج الطبيعي المتهمة بقتل مسن أثناء جلسه علاجية لسرقته في منطقة عين شمس، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغًا بالعثور على جثة مسن داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «عارف.أ.ع - 67 سنة» داخل حجرة نومه.

وبالفحص تبين وجود إصابة بالرأس كما تبين اختفاء مبلغ مالي كبير ، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المجني عليه تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

التحريات

وكشفت تحريات المباحث من خلال تفريغ كاميرات المراقبة أنَّ وراء ارتكاب الواقعة أخصائية العلاج الطبيعي والتي تتولى إجراء جلسات للمجني عليه داخل منزله ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.