من هو رائد الفضاء الإماراتي؟.. أشاد بمصر «فوق السحاب»

حرص رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، أمس الثلاثاء، أثناء مروره ليلا على متن محطة الفضاء الدولية من فوق القاهرة الساحرة، على نشر مقطع فيديو يحيي مصر وأهلها من الفضاء، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

"نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، وأوصيت أبنائي بأن يكونوا دائمًا إلى جانب مصر“ هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حب مصر ونحن على هذا الحب باقون. تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء. pic.twitter.com/nEEUiJ7Uly — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) March 28, 2023

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

- يعد سلطان النيادي أحد أول رائدي فضاء إماراتيين، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

- ولد سلطان النيادي في قرية أم غافة، التابعة لمدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- عمل والده مدربا في سلاح الجو الإماراتي.

- التحق سلطان بالقوات المسلحة الإماراتية، ثم ذهب إلى بريطانيا للالتحاق بجامعة برايتون، حيث حصل على درجة البكالوريوس «مع مرتبة الشرف» في هندسة الإلكترونيات والاتصالات في عام 2004.

- بعد عودته إلى دولة الإمارات، التحق بكلية زايد العسكرية، حيث درس لمدة عام، ثم عمل في القوات المسلحة الإماراتية مهندس للاتصالات.

- في عام 2008، ذهب سلطان النيادي إلى أستراليا حيث حصل على درجة الماجستير في أمن المعلومات والشبكات من جامعة جريفيث.

- حصل على درجة الدكتوراه في تكنولوجيا منع تسرب البيانات عام 2011.

- كان النيادي أحد شخصين تم اختيارهما من بين 4022 متقدما بعد اجتيازه سلسلة من الاختبارات الذهنية والجسدية في الإمارات وروسيا.

- خضع النيادي لتدريبات في «مركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء» في مدينة النجوم في روسيا.

تحية إلى مصر وجهها سلطان النيادي

وكتب النيادي في التغريدة مساء اليوم الاثنين: «نهضة مصر نهضة للعرب كلهم، أوصيت أبنائي بأن يكونوا دائما إلى جانب مصر- هكذا قال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حب مصر ونحن على هذا الحب باقون».

وتابع الشاب الإماراتي: «تحية إلى مصر، تحية إلى أم الدنيا وعاصمتها القاهرة وتحية إلى أهلها وناسها الطيبين من الفضاء».

وسافر رائد الفضاء الإماراتي مع طاقم المهمة «كرو 6» بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية قبل أيام قليلة.

تجربة ثرية يخوضها سلطان النيادي

ويخوص حاليا الرائد الإماراتي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء مدتها 6 أشهر بشكل متواصل في الفضاء في تجربة هي الأولى من نوعها.