مع ارتفاع وتيرة أحداث حلقات المسلسل، ازدادت معدلات البحث عن مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، رغبة في الاستمتاع بسلسلة الأحداث التي تسلي أوقاتهم طوال الشهر، خاصة أنّ ترك حلقة من المسلسل، تجعلهم لا يستطيعون فهم عدد من المشاهد في الحلقات المتتالية، لذلك يحرصون على مشاهدتها باستمرار مع بداية عرضها.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین

ويمكن لجميع عشاق الأعمال الدرامية متابعة مسلسل الصفارة، عبر شبكة قنوات «DMC» ومنصة «Watch IT»، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، أي تنتهي أحداثه بعد مرور قرابة أسبوعين من بداية الشهر الكريم.

ويعد هذا العمل الدرامي البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد أمين، لذلك نستعرض خلال السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023، على النحو التالي:

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12092.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة القناةHD.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

ومن المنتظر أن تنقل أحداث المسلسل الذي يقوم ببطولته أحمد أمين، على قناة «DMC»، في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

وجدير بالذكر، أن أحداث مسلسل الصفارة، تدور في إطار كوميدي حول أحمد أمين الذي يعمل مرشد سياحي، قبل أن يستخد «صفارة» للعودة إلى الماضي، ليصبح بعدها صاحب شركة، ويشارك في العمل الدرامي عدد من الفنانين بجانب أحمد أمين من بينهم طه دسوقي، آية سماحة ومن إخراج علاء إسماعيل.