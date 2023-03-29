مسلسل ضرب نار الحلقة 6.. ابن عم جابر يقدم الكفن لإنهاء خصومة ثأرية

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 6 من مسلسل ضرب نار، الذي يقوم ببطولته یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي، المعروض حاليا ضمن السباق الدرامي الرمضان مسلسلات شهر رمضان 2023، على قناة أون، حيث شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 6 قيام ابن عم جابر بتقديم كفنه، في الوقت الذي كانت ياسمين عبدالعزيز تتصل بالعوضي ليذهب معها للمستشفى.

مسلسل ضرب نار الحلقة 6 ابن عم جابر يقدم الكفن

شهدت مسلسل ضرب نار الحلقة 6 انتهاء أزمة ابن عم جابر الخاصة بالثأر على أحمد العوضي وابن عمه، حيث قدم كفنه، وتم الحكم على ابن عمه بالابتعاد عن البلد لمدة ثلاث سنوات، وعلى أحمد العوضي بالابتعاد سنة فقط.

أزمة بسبب ابن عم جابر في مسلسل ضرب نار الحلقة 6

ماجد المصري يستغل شدة ياسمين في ضرب نارعلى الجانب الآخر، ظلت ياسمين عبد العزيز تتصل بأحمد العوضي، حتى يقف بجانبها بعد دخول اختها المستشفى، لكنه كان وقت تسليم ابن عمه للكفن، ولم يرد عليها، في الوقت الذي استغل ماجد المصري شدة ياسمين عبد العزيز، واحتياجها للأموال والوقوف بجانبها في ظل سفر أحمد العوضي، بسبب ابن عم جابر ضمن أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 6.

مسلسل ضرب نار الحلقة 6 ابن عم جابر يقدم الكفن لانهاء خصومة ثأرية

يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 1:45 صباحًا، وموعد الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.