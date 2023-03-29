أحمد العوضي عن مشهد الكفن في مسلسل ضرب نار: وقفنا بحر دم

كشف الفنان أحمد العوضي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن رسالة صناع العمل من مشهد الكفن في الحلقة السادسة من مسلسل ضرب نار.

وعلق الفنان أحمد العوضي على المشهد قائلا: «مشهد تقديم الكفن في الحلقه السادسة رسالة من صناع العمل، إن العنف مش حل، وإن التسامح في أحيان كتير بيكون لصالح إننا نوقف بحر دم.. ضرب نار مسلسل الشارع».

تعليقات الجمهور على مشهد الكفن

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على مشهد الكفن كالتالي:

قال تعليق: «مسلسل جميل ومؤثر وكله مشاعر وأحاسيس حلوة أوي، وأنت بجد يا أحمد فنان قدير.. بتعرف تجسد كل الأدوار والصعبة بالذات، وإتقانك للهجة الصعيدية شيء عظيم يحسب لك.. أنت فنان كبير أوي، ألف مبروك ومن نجاح لنجاح إن شاء الله».

وقال آخر: «أنا صعيدي وأدائك في المشهد ده كان غاية الروعة والثبات وحمية الدم والخوف على ولد عمك من الغدر في الصلح، تحياتي لشخصك الكريم، موفق دائما إن شاء الله»، وجاء تعليق آخر: «قلبى اتهز هزة صعبة أوى يا كوماندا على محسن، بجد شابوه على محسن، سابك الدور صح الصح كمان، ولا مهرة قلقها عليك».

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.