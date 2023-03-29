مصرع رضيع غرقا في خزان مياه بمنشأة القناطر

لقي طفل رضيع مصرعه غرقا داخل خزان مياه في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وجرى نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد تامر صالح مفتش مباحث منشأة القناطر يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى مبارك العام، بوصول طفل يبلغ من العمر عامين، متوفيا نتيجة غرقه بخزان مياه أمام منزله.

تفاصيل الواقعة

على الفور أمر «الشرقاوي» المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالطفل، وبسؤال والده أفاد بأن حال لهو نجله المتوفى بجوار والدته أثناء غسلها للأواني، سقط بخزان المياه ولم تتمكن من إنقاذه، وبسؤال كهربائي 40 سنة شاهد على الواقعة، أفاد بأنه سمع صوت استغاثة من والدة الطفل، فأسرع هو وآخرين لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.