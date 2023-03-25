مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة بسوهاج

لقى طفل ذو 13 عاما مصرعه بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، اصطدم به قطار سكة حديد أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج بورود بلاغ لمركز البلينا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج.

تفاصيل الواقعة ومصرع الطفل

يتضمن الإخطار بلاغ ناظر محطة سكة حديد البلينا باصطدام قطار روسي مكيف أسوان، الإسكندرية، بالمدعو «علي.م.ا» 13 عاما، طالب ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بناحية بندر البلينا.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال والده المدعو «محمد.ا.ع ط» 51 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثمان لمشرحة مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.