مصرع طفل وإصابة آخر طعنا بسلاح أبيض قبل السحور في بورسعيد

لقي طفل مصرعه وأصيب آخر قبل السحور اليوم، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع اثنين آخرين، بمنطقة بنك الإسكان بحي الضواحي ببورسعيد، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.

نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بأنه وصل إلى مستشفى السلام زياد صلاح الدين نجم 17 سنة جثة هامدة، إثر تلقيه 3 طعنات بالصدر، كما وصل إلى المستشفى محمد صلاح 15 سنة، مصابا بطعنة نافذة بالصدر، ويجر تقديم الإسعافات الأولية له.

شخصان يطعنا المتوفى والمصاب

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان الواقعة، أن اثنين يدعيا الفقي وعمرو، اعتديا على المتوفي والمصاب بطغنات نافذة بسلاح أبيض، إثر مشاجرة نشبت بينهم.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأمر مدير أمن بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

وقال المحامي جاسر المصري، إن تحريات البحث الجنائي هي الفيصل في القضية، التي يتم على أساسها الحكم، بالإضافة إلى أقوال شهود الواقعة، موضحا أنه إذا كانت المشاجرة دون سبق إصرار وترصد يتم الحكم فيها مخفف، لكن في حالة إثبات المباحث العامة بالتحريات، أن هناك سبق إصرار وترصد، تتحول القضية إلى جناية قتل، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.