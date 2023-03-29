حكم زكاة الفطر سنة مؤكدة أم فرض؟ دار الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته، وبذلك يتبين حكم زكاة الفطر سنة مؤكدة أم فرض، ما قد لا يعلمه عدد من المسلمين الذين يرغبون في إخراجها قبل انتهاء شهر رمضان.

حكم زكاة الفطر سنة مؤكدة أم فرض؟

وبخصوص موضوع حكم زكاة الفطر سنة مؤكدة أم فرض، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن زكاة الفطر فرضها رسول الله، كما أنها هي الصدَقَةٌ التي تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ على المسلم بِمقدارٍ محددٍ صاعًا من غالب قُوتِ البلد على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين» أخرجه البخاري في «صحيحه».

زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو

وأكدت دار الإفتاء، أنه قد شرع الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» أخرجه أبو داود في «سننه»، ورفعًا للحرج عن الفقراء؛ إذ أن الصدقة في يوم العيد تغنيهم عن السؤال وتدخل عليهم السرور في هذا اليوم؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه الدارقطني في «السنن»، وفي رواية البيهقي «أغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ»، والله سبحانه وتعالى أعلم.

على جمعة يوضح حكم زكاة الفطر

كما أكد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن زكاة الفطر مفروضة على كل مسلم غني وفقير، وبذلك يتضح حكم زكاة الفطر سنة مؤكدة أم فرض.

كما ورد في حديث عن بن عباس «فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ زكاةَ الفطرِ طهرةً للصائمِ من اللغوِ والرفثِ وطعمةً للمساكينِ، فمن أدَّاها قبلَ الصلاةِ فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أداها بعدَ الصلاةِ فهي صدقةٌ من الصدقاتِ»، والله تعالى أعلم.