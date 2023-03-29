الداعية عمرو مهران على قناة الناس: الله قريب لنا برحمته وقدرته وعلمه

قال الداعية عمرو مهران، إن الإنسان بحاجة إلى من يقدر قيمته ويسمع له، فضلا عن احتياجه إلى وجود أشخاص قريبين منه يقدرونه ويستمعون له في وقت الشدة «يوم ما نحتاج نتكلم»، مشيرًا إلى أن الله عز وجل سمى نفسه القريب «فإني قريبٌ أجيب دعوة الداع إذا دَعان»، وكأن الله عز وجل يقول للإنسان «محتاج حاجة أو عندك طلب؟ شغلك فيه مشكلة؟ بيتك فيه مشكلة؟».

الله سبحانه وتعالى يطمئن الإنسان دائمًا

وأضاف «مهران»، خلال حواره في برنامج «احتياج» عبر قناة «الناس»: «رب العالمين في كتابه الكريم يقول للإنسان: أنا قريب منك وسامعك وعارف طلبك من قبل ما تطلبه»، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يطمئن الإنسان دائمًا بأنه يؤكد للإنسان قربه منه «وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ».

مهران: الله يشعر بنا ويعلم احتياجاتنا

وتابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: «لا ترفعوا أصواتكم، فأنتم لستم بحاجة إلى رفع أصواتكم حتى يسمعكم الله عز وجل، براحة فهو أقرب إليكم من أنفسكم»، موضحًا أن الإنسان ليس بحاجة إلى أن يرفع صوته أو يحرك فمه حتى يسمعه الله عز وجل، مشيرًا إلى أن الله قريب لنا برحمته وقدرته وعلمه.